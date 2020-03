Le aperture in Spagna - "Chiuso per Coronavirus". Arrivano le italiane e gli stadi si svuotano

Su tutte le prime pagine sportive spagnole in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2020, trova spazio la decisione del Ministro della Sanità di Madrid di far disputare le gare di Champions ed Europa League a porte chiuse per contenere il rischio di epidemia del Coronavirus. Ecco come viene affrontato il tema sui quotidiani spagnoli:

SUPERDEPORTE

"Chiudiamo?"

Il quotidiano sportivo di Valencia dedica al tema tutta la prima pagina visto l'incontro tra la formazione di Celades e l'Atalanta in programma la prossima settimana. "La Sanità - si legge - raccomanda che il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta si giochi in un Mestalla a porte chiuse. Un colpo per il Valencia che deve tentare di recuperare il 4-1 subito all'andata. Il club non è d'accordo e spera ancora".

AS

"A porte chiuse"

Anche qui è l'intera prima pagina ad essere dedicata al tema del Coronavirus. "Valencia-Atalanta e Getafe-Inter nel calcio. Valencia-Milano e Girona-Venezia nel basket. Il Consiglio Superiore della Sanità riunirà le federazioni, le leghe e studierà la situazione 'caso per caso'".

MUNDO DEPORTIVO

"Chiuso per Coronavirus"

Il principale quotidiano sportivo di Barcellona, invece, dedica al tema il taglio basso della sua prima pagina. "Valencia-Atalanta e Getafe-Inter, a porte chiuse. Barcellona-Napoli e Siviglia-Roma rimangono in attesa".

SPORT

"Quattro partite a porte chiuse per il Coronavirus"

Taglio alto della prima pagina del quotidiano di Madrid che scrive: "Barcellona-Napoli di Champions League, per adesso, non è a rischio epidemia".

MARCA

"Valencia-Atalanta e Getafe-Inter a porte chiuse"

Spalla della prima pagina del quotidiano madrileno dedicata al Coronavirus per il quale, si legge, "La UEFA seguirà le raccomandazioni del ministero della sanità".