Le aperture in Spagna - Dybala condanna l'Atletico. Barça, prima finale

© foto di Giacomo Iacobellis

Tanto spazio, come di consueto, per Real Madrid e Barcellona nelle prime pagine odierne delle testate sportive spagnole. As e Marca si concentrano sui blancos, fermati sul 2-2 in casa dal Paris Saint-Germain dopo un'ottima prestazione, oltre a commentare la sconfitta dell'Atletico Madrid a Torino con la Juventus (magia di Dybala su punizione e colchoneros costretti, dunque, a fare risultato pieno nell'ultima gara con la Lokomotiv Mosca), mentre Sport e Mundo Deportivo titolano sui blaugrana: Messi e compagni, impegnati questa sera al Camp Nou contro il Borussia Dortmund, devono assolutamente vincere per passare come primi del loro gruppo agli ottavi di finale. Altrimenti, il rischio è quello di giocarsi tutto a San Siro con l'Inter il prossimo 10 dicembre.

Queste tutte le aperture odierne:

As: "Pareggio grandioso tra Real e PSG", "L'Atleti è obbligato a battere la Lokomotiv dopo la sconfitta con la Juve"

Marca: "Real Madrid-PSG 2-2: premio scarso per una grande performance", "Dybala obbliga l'Atletico a vincere"

Sport: "Prima finale per il Barcellona"

Mundo Deportivo: "Barça, devi vincere"