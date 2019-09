Le aperture in Spagna - Atleti col cuore. Real investito dal PSG

© foto di Simone Bernabei

Prime pagine spagnole quasi interamente dedicate all'imbarcata del Real Madrid sul campo del PSG, con gli uomini di Zidane sconfitti 3-0. Ma c'è spazio anche per il 2-2 fra Atletico Madrid e Juventus...

Marca - "Un punto salvato con orgoglio", si legge nel taglio alto in riferimento al 2-2 fra Atletico e Juve, col gol di Herrera al 90' che ha fatto esplodere la locura all'interno del Wanda Metropolitano. In apertura invece il Real Madrid: "Non si può andare così in Europa".

AS - "Col cuore", è il riferimento all'Atletico Madrid contro la Juventus dell'altro quotidiano di Madrid. Ma lo spazio maggiore è dedicato al ko del Real: "Senza anima", il titolo sopra una foto di Benzema con le mani sul volto.

Mundo Deportivo - "Il Madrid ko e l'Atletico rimonta", titola il principale quotidiano di stampo blaugrana. Senza Neymar, Mbappé e Cavani il PSG distrugge i Blancos, mentre i ragazzi del Cholo ci credono e rialzano la testa dopo esser stati sotto 0-2.

Sport - "Investiti", il titolo dedicato al Real Madrid e al suo ko contro il PSG. Per quanto riguarda la gara della Juve, invece, si legge di come "l'Atletico riesce a pareggiare in Extremis".