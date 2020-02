vedi letture

Le aperture in Spagna - Marca: "Il Real Madrid è attento a Lautaro"

Non solo Lautaro-Barcellona nelle aperture spagnole di oggi venerdì 14 febbraio 2020. Di seguito le prime dei quattro principali quotidiani sportivi:

Marca

"Il Real Madrid è attento a Lautaro"

L'argentino già conosce l'interesse e il Barcellona perde la sua posizione di privilegio. Il club blanco intanto spinge per Camavinga, centrocampista del Rennes.

As

"Isco il rinato"

Il centrocampista è stato impiegato titolare in quattro delle ultime cinque partite di Liga. L'obiettivo è il ritorno a vestire la maglia della Nazionale.

Sport

"Acquisto a rischio"

Dubbi da parte del tribunale de LaLiga sulla possibilità del Barcellona di rimpiazzare Dembélé. Il Barcellona presenterà oggi la documentazione completa per certificare che Ousmane ha una lesione di lunga durata. Non è chiaro come sia possibile che i tempi di recupero siano stimati in sei mesi quando lo stesso infortunio all'altra gamba ebbe tempi di recupero stimati in tre mesi e mezzo.