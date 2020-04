Le aperture in Spagna - Il Barcellona offre 7 milioni a stagione a Lautaro. La Juve su Hakimi

Queste le aperture dei principali quotidiani spagnoli oggi, giovedì 2 aprile.

Marca

"L'antivirus della Liga"

La Liga si prepara alla ripartenza ed invia ai club un protocollo a cui attenersi per la ripresa degli allenamenti, che prevede un isolamento come se le squadre fossero in ritiro. Una prima fase vedrà due giocatori alla volta, sia in campo che in palestra.

Sport

"Arthurt intoccabile. 7 milioni a stagione per Lautaro"

Il giovane Arthur del Barcellona viene considerato uno dei pezzi intoccabili della rosa blaugrana, ed è già stato comunicato ai club che avevano avanzato richieste. Nel frattempo i blaugrana preparano l'assalto a Lautaro Martinez dell'Inter, con un contratto da circa 7 milioni di euro l'anno.

Mundo Deportivo

"Neymar-Lautaro, i due obiettivi"

L'obiettivo numero uno per il Barcellona è Lautaro Martinez, almeno secondo l'edizione odierna del Mundo Deportivo, che rivela come l'argentino sia il primo nella lista. Neymar rimane sulla stessa lista e potrebbe arrivare insieme a Lautaro, ma prima c'è da vedere come evolve l'incertezza attuale del calcio europeo.

AS

"Nasce una stella"

L'edizione odierna di AS pone in prima pagina Achraf Hakimi, esterno classe 1998 di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Juventus, Chelsea e Paris Saint Germain hanno chiesto informazioni sul giovane esterno che ha un contratto con il Real fino al 2021. Il suo prezzo è già salito alle stelle.