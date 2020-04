Le aperture in Spagna - Junior dà l'ok all'Inter. Lautaro, il mentore lo sponsorizza al Barça

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 3 aprile 2020:

AS

"Prima del tiqui-taca... Goyo Benito"

Omaggio all'ex bandiera del Real Madrid scomparsa ieri a 74 anni. Nel taglio basso spazio all'Atlético Madrid la cui rosa si è decurtata lo stipendio del 70%.

Marca

"Calciatori di altra pasta"

La Liga e l'Assocalciatori valutano tre scenari per affrontare la crisi economica del calcio spagnolo per il coronavirus. Se non si torna a giocare i calciatori potrebbero assumersi il 47% delle perdite: 450 milioni. Se si gioca a porte chiuse, andranno incontro col 45% delle perdite: 140 milioni. E se si gioca col pubblico il 49% che prenderanno in carico sarà attorno ai 77 milioni.

Mundo Deportivo

"Il 9 ideale per Messi"

Fabio Radaelli, scopritore di Lautaro Martinez, parla del Toro e di come si possa adattare al Barcellona.

Sport

"Griezmann, la chiave per acquistare Neymar"

Il PSG vede l'attaccante blaugrana come alternativa al brasiliano. L'obiettivo del club francese è rinnovare con Mbappé e 'francesizzare' una rosa piena di stranieri.

"Junior dà l'ok all'Inter"

Il Barça lo ha offerto per cercare di abbassare il prezzo di Lautaro.