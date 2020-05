Le aperture in Spagna - Lautaro: Barça o resta all'Inter. Rakitic-Juve nell'operazione Pjanic

Di seguito le aperture spagnole di oggi, giovedì 14 maggio 2020:

Mundo Deportivo

"O Barça o niente"

Parole di Lautaro Martinez, che se dovrà muoversi dall'Inter vuole solo il Barcellona. Altrimenti resterà in nerazzurro. L'argentino ha ribadito ai dirigenti nerazzurri che non ascolterà le proposte di Paris Saint Germain o Manchester City: se dovrà lasciare l'Inter lo farà solo per il Barcellona.

Vidal starebbe invece già trattando l'ingaggio con l'Inter, con la trattativa dunque in uno stato molto avanzato, mentre l'esterno Semedo preferirebbe il Manchester City ai nerazzurri.

Sport

"Rakitic entra con forza nell'operazione Pjanic"

Taglio alto del quotidiano dedicato all'operazione che vorrebbe Miralem Pjanic approdare in terra catalana. Il centrocampista della Juventus ha già fatto sapere di gradire la destinazione, ed ora potrebbe entrare nell'operazione Ivan Rakitic, in rotta con il Barcellona, che potrebbe fare il percorso inverso e vestire la maglia bianconera.

L'Inter pressa il Barcellona per l'operazione Lautaro Martinez. Il club nerazzurro sarà molto meno flessibile se l'operazione dovesse prolungarsi oltre la fine di maggio: quindi o si fa in tempi brevi o le possibilità di riuscita saranno molte meno.

AS

"Un 9 nel caricatore"

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Luka Jovic a lungo, a causa della frattura al piede riportata in un allenamento casalingo, così la migliore alternativa a Karim Benzema diventa Marco Asensio. Per il giovane attaccante spagnolo sono arrivati più di dieci gol in ogni stagione in cui è stato allenato da mister Zidane.

Marca

"Bernabeu rock e gol"

Il campo del Santiago Bernabeu, tempio del Real Madrid, diventerà retraibile. Il manto erboso potrà essere retratto e salvaguardato, offrendo lo stadio dei blancos a numerosi eventi come concerti e altri sport, tra cui il football americano ed il basket. Lo stadio potrà così essere sfruttato per 300 giorni l'anno, nove volte di più di quanto viene fatto ora.