Le aperture in Spagna - Lautaro-Barça ok. Connnessione Dembele-Juventus

"Lautaro-Barça ok" titola Sport stamane. "L'attaccante avrebbe trovato un patto col club blaugrana per firmare per 5 stagione a 12 milioni euro annui. L'Inter lo dà per perso ma ancora non ha trovato alcun accordo col Barça". Sempre sul mercato: "Il PSG complica il ritorno di Neymar... e il prezzo di Pjanic sale". Taglio alto dedicato a Lautaro-Barcellona anche per Mundo Deportivo ma l'apertura è dedicata a un altro affare sull'asse Barcellona-Italia: "Connessione Juventus-Dembélé" è il titolo. "Il francese vedrebbe di buon occhio una cessione alla Juventus, che si mostra molto interessata. Per i bianconeri sarebbe un importante rinforzo e per il giocatore un'opzione per rivalorizzarsi".

Passando ai giornali madrileni: "Occhio a Sancho" titola As: "Il Real Madrid attento all'internazionale inglese del Dortmund".