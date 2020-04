Le aperture in Spagna - Lautaro il superdotato: testa e concentrazione da fenomeno

Lautaro Martinez continua a prendersi le prime pagine dei maggiori quotidiani spagnoli. Oggi è Mundo Deportivo a dedicare uno speciale all'attaccante del'Inter, che il Barcellona vuole assolutamente affiancare a Messi nella prossima stagione. Un superdotato, secondo i test psicologici effettuati ai tempi del Racing. La psicologa che lo sottopose alla prova parla di una "testa privilegiata e grande concentrazione". Poi spazio anche per il mercato, con il Bayern Monaco in corsa per Upamecano, obiettivo di tutte le grandi d'Europa, spagnole comprese. Setien intanto assicura che non ci sarà una rivoluzione nel Barcellona e che Messi resterà in Catalogna. Sport sbatte in prima pagina Riqui Puig, il talento catalano oggetto del desiderio di Celta, Ajax e diversi club di Premier e Bundesliga. Il precampionato sarà decisivo per il suo futuro e per la sua carriera. Sarà una notte storica per le radio spagnole: Marca parla dell'iniziativa che coinvolgerà tutti i più grandi sportivi iberici (ma anche stranieri), da Nadal a Gasol fino ad Alonso, Sainz, Casillas e Djokovic.