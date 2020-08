Le aperture in Spagna - Messi si vede fuori dal Barcellona. Ora lo sa anche Koeman

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 21 agosto 2020, dove Lionel Messi si prende la scena. Il possibile addio della bandiera del Barcellona catalizza l'attenzione non solo della stampa catalana: "Prima riunione" titola Sport che evidenzia: "Il crack argentino, ancora molto deluso, ha espresso al nuovo allenatore blaugrana i suoi dubbi sul futuro. L'obiettivo del tecnico è convincerlo sul progetto in cantiere per riportare il Barcellona a vincere titoli". Mundo Deportivo apre con: "Messi non ci vede chiaro" evidenziando: "Il capitano ha spiegato al tecnico di avere dubbi sulla sua permanenza. Leo, con una clausola da 700 milioni, sa che il suo addio sarebbe molto complicato e Koeman gli ha sottolineato che punta su di lui". "Allarme" è il titolo de L'Esportiu, quotidiano in lingua catalana.

La stampa madrilena: "Messi si vede fuori" titola As, così come Marca che apre con la foto di Messi dopo il 2-8 subito contro il Bayern e il titolo: "Messi lo dice in faccia a Koeman: Mi vedo più fuori che dentro".