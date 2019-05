Le aperture in Spagna - Neymar per il Barça. Coutinho in partenza

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi, giovedì 30 maggio 2019:

Marca

"Si soffre più da presidente che da giocatore"

"Il Fenomeno racconta la sua esperienza da numero uno del Valladolid. Poi, parlando di paragoni, ha dichiarato di vedere delle similitudini tra Mbappé e il suo modo di giocare nei primi anni di carriera da professionista.

Sport

"Neymar primo della lista"

"Il brasiliano si offre al Barcellona che nel frattempo sta analizzando ogni possibilità per migliorare l'attuale rosa. Il club catalano sa che si tratta di un'operazione molto difficile, soprattutto per le relazioni con il PSG ma anche per il suo ingaggio e per l'addio complicato al Camp Nou.

Mundo Deportivo

"Sul mercato"

"Coutinho viene considerato cedibile da parte del Barcellona. Il giocatore non è contento delle critiche ricevute e i blaugrana devono vendere per questioni finanziarie. Costa 100 milioni di euro e piace al Chelsea, al PSG e al Manchester United.

AS

"Con i sogni non si vince niente"

La Nazionale femminile spagnola si prepara a disputare il mondiale. Il ct Jorge Vilda ha dichiarato: "Se giochiamo come sappiamo, possiamo battere chiunque".