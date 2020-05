Le aperture in Spagna - Pjanic, sì o sì al Barça. Poi Lautaro e De Sciglio. Juve, torna Cristiano

Queste le aperture odierne in Spagna, mercoledì 20 maggio 2020, con un occhio particolare al mercato italiano.

Mundo Deportivo: "Pjanic sì o sì"

Secondo il quotidiano catalano, Miralem Pjanic è il grande obiettivo di mercato del Barcellona. Il giocatore della Juventus piace per le sue qualità e per la sua polivalenza. Il giocatore sarebbe attratto dalla proposta della formazione catalana.

Sport: "Poker caliente"

Pjanic nel mirino del Barcellona ma non solo. I blaugrana continuano a guardare al mercato italiano: nel mirino ci sono anche Lautaro Martinez dell'Inter e Mattia De Sciglio della Juve. Il Barça e un poker cliente: i catalani provano a piazzare fino a 7 giocatori (Rakitic, Vidal, Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Alena e Rafinha) per arrivare agli obiettivi di mercato. Spazio anche alla Juve, che riabbraccia Cristiano Ronaldo, tornato ieri a lavorare alla Continassa.

As: "L'ora delle riserve"

La ripartenza della Liga, con la possibilità delle 5 sostituzioni a partita, cambia gli scenari, anche in casa Real Madrid. Da James Rodriguez a Mariano Diaz, Zidane può contare su elementi importanti per il tour de force finale.

Marca: "Anche il PSG vuole Haaland"

La portada di Marca oggi è tutta per Erling Haaland, il bambino del Borussia Dortmund. Il giocatore è il sogno di mercato del Real Madrid ma i Blancos dovranno vedersela con il PSG di Al-Khelaifi. I parigini si fiondano sul norvegese classe 2000 perché Mbappé non rinnova e il futuro di Icardi e Cavani non è chiaro.