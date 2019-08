Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 7 agosto 2019:

As

"Hazard, è la tua ora"

Il belga ha giocato cinque partite ma ancora non si è visto. Casemiro e Militao avranno i loro primi minuti. Questa sera il Real Madrid è impegnato contro il Salisburgo in amichevole alle ore 19. Mercato: il Manchester negozia con Eriksen e può essere la chiave per l'arrivo di Pogba.

Marca

"Eriksen potrebbe essere la chiave di Pogba"

Il Real Madrid è dipendente dal mercato del Manchester United e l'acquisto di un sostituto aprirebbe la porta al francese.

Mundo Deportivo

"Barcellona e Tottenham negoziano per Coutinho"

Discussioni avviate per la cessione del brasiliano in prestito. Il problema adesso è il tempo: il mercato di Premier League chiude domani alle sei di sera.

Sport

"Cronometro"

Il Barça accelera l'arrivo di Neymar e le cessioni di Coutinho (Tottenham) e Rakitic (PSG interessato)