Le aperture in Spagna - Settimana caliente per Lautaro-Pjanic al Barça. Semedo verso la Juve

Queste le aperture odierne in Spagna, con un occhio particolare al mercato italiano:

Mundo Deportivo: "Lautaro-Pjanic, settimana calda"

Secondo il quotidiano catalano, entrambi i giocatori avrebbero già dato il loro ok al trasferimento in Catalogna e il Barcellona sarebbe pronto così ad accelerare ora le trattative rispettivamente con Inter e Juventus. Contropartite tecniche? Nelle due operazioni potrebbero rientrare anche i vari Semedo, Rafinha, Rakitic, Umtiti e Vidal, tutti nomi in uscita dal Barça.

Sport: "Bozza di accordo Barça-Juve"

Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e 25 milioni di euro per Nelson Semedo : per l'altro quotidiano di Barcellona il club blaugrana e quello bianconero preparano invece un maxi-scambio fra tre giocatori in particolare. Un'operazione già ben avviata, ma ancora non chiusa. Cosa manca? Solo l'ok del laterale portoghese.

As: "Il tridente del nuovo Bernabéu"

Il Real Madrid ha un grande obiettivo a medio-lungo termine: riunire tra le mura del nuovo Bernabéu Eden Hazard, Erling Haaland e Kylian Mbappé nel 2021. Un attacco strepitoso, che avrebbe appena 24,3 anni in media e che campeggia nella prima pagina odierna del quotidiano As.

Marca: "Come cresce il bambino!"

La portada di Marca oggi è tutta per Erling Haaland, il bambino del Borussia Dortmund che a soli 19 anni ha già realizzato 41 gol in questa stagione: un bottino che persino Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si sono solo sognati almeno fino a 22 anni. Ecco spiegato, dunque, perché l'ex RB Salisburgo sia il grande obiettivo per il reparto avanzato del club merengue.