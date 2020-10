Le aperture in Spagna - Sorteggi Champions, è incrocio con le italiane: "Superduelli"

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 2 ottobre. Ampio spazio ai sorteggi di Champions League: "Inizia forte" titola Marca con i pericolosi incroci che riguardano le spagnole: il Real Madrid pesca l'Inter, il Barcellona la Juventus. Anche per l'Atlético un avversario tosto: i campioni d'Europa del Bayern. Va bene al Siviglia che pesca Chelsea, Krasnodar e Rennes. "Superduelli" titola As che evidenzia l'incrocio Messi-Ronaldo. Sport si concentra sul campo, al successo del Barcellona sul campo del Celta per 3-0: "Magico e geniale" è il titolo, in riferimento ad Ansu Fati, ancora a segno. Taglio alto dedicato a Sergino Dest: "Preso!". Anche Mundo Deportivo evidenzia il successo di ieri sera dei blaugrana: "Burrasca" e nel taglio alto: "Messi contro Cristiano".