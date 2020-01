Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 29 gennaio 2020: "Suso, a un passo dall'essere sevillista è il taglio alto che dedica Estadio Deportivo al trasferimento dell'esterno offensivo del Milan in Liga. Apertura su Florenzi verso il Valencia per Super Deporte. "Tarda ad arrivare il trasferimento di Cavani" all'Atlético titola nel tagli basso As. I quotidiani catalani aprono con lo stop alla trattativa per Rodrigo al Barcellona ma si parla anche di Carles Perez alla Roma per 13 milioni più 2 di bonus.