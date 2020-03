Le aperture in Spagna - Valencia e il Coronavirus: "Tutto è iniziato a San Siro"

Di seguito le aperture spganole di oggi martedì 17 marzo 2020:

As

"Ancora più difficile"

È piena di ostacoli la corsa ai Giochi Olimpici per la lotta contro il coronavirus. Gli sportivi non potranno allenarsi, tornei e qualificazioni sospese. Oggi riunione nel Comitato Olimpico Internazionale con le federazioni.

Marca

"Oggi si gioca la Champions (e l'Europa League. E gli Europei)

Riunione decisiva in UEFA per il futuro del calcio a seguito della crisi del coronavirus.

Mundo Deprtivo

"Giro per Neymar"

Il Barça dà priorità a negoziare con il PSG per portare il brasiliano e l'opzione di ricorrere alla norma FIFA perde forza. Tenere Mbappé è l'obiettivo parigino e potrebbero esserci un'operazione nel quale saranno inserite contropartite.

Sport

"Aubameyang colpo in canna"

L'attaccante dell'Arsenal vuole il Barcellona e il club blaugrana lo osserva da gennaio come opzione per il centro dell'attacco. Alcuni familiari dell'attaccante risiedono da mesi in una località costiera vicino a Barcellona.

"Arturo Vidal portebbe entrare nell'operazione Lautaro".

Super Deporte

"Qui è iniziato tutto"

Riferimento ad Atalanta-Valencia. Gli iberici segnalano la partita d'andata a San Siro come determinante al contagio del 35% della rosa e del corpo tecnico al COVID-19. L'Atalanta tuttavia non ha contagiati.

Estadio Deportivo

"Betis e Siviglia si giocano il futuro"

UEFA, Leghe, club e giocatori decideranno oggi ciò che succederà nel calcio continentale: i tornei domestici pressano per prevalere sui tornei continentale e gli Europei.