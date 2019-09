Le aperture inglesi - "Vedi Napoli e... Perdi". Il ko Liverpool fa rumore

Liverpool ko a Napoli e i titoli sul tonfo dei campioni d'Europa in italia si sprecano. Le aperture inglesi sono quasi tutte dedicate ai Reds e al 2-0 patito al San Paolo.

Star E' il titolo più indicativo: "Chumpions", sebbene la parola 'Chump' navighi tra 'sciocco' e l'idea che il Liverpool, da campione, sia stato divorato dal Napoli.

Mirror L'idea è pure del Mirror che si ferma al Chumps, parlando del ko di Napoli... Come la scorsa stagione. Nottataccia per le inglesi, ko anche il Chelsea in casa col Valencia.

Express L'apertura è per il rigore discusso tra i giocatori del Chelsea e sbagliato da Barkley, col "rigore avvelenato' in apertura ma con il tiro dagli undici metri che ha poi colpito anche il Liverpool tra le polemiche.

Metro Ko alla prima per il Liverpool beccato 'assonnato', come scrive il freepress inglese che poi, in taglio basso, parla del dramma difensori che vive Guardiola che deve fare i conti anche col ko di Stones.

Guardian Il titolo del giorno: "Vedi Napoli e... Perdi". La prima è un ko a Napoli e perdono anche i Blues dopo il rigore sbagliato da Barkley del Chelsea.

Times "Champions humbled". I campioni di Champions umiliati, titola il prestigioso quotidiano inglese, in una pessima notte per le inglesi.