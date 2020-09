Le aperture spagnole sono tutte per Luis Suarez: "Bombazo dell'Atletico Madrid"

"L'Atletico ha chiuso l'accordo con Luis Suarez". Non lascia spazio a dubbi o interpretazioni il titolo di apertura del Mundo Deportivo nella sua versione web. Il Pistolero, dopo la fumata nera con la Juventus per "tempi tecnici" legati all'ottenimento del passaporto italiano, non ha perso tempo e proprio in queste ore sta definendo il suo passaggio ai Colchoneros. Taglio diverso, quello dato dall'altro quotidiano catalano, ovvero Sport: "Accordo totale fra Luis Suarez e il Barcellona", facendo riferimento alla buonuscita pattuita dall'uruguaiano col Barça. Quindi la stampa madrilena: Marca dà "Le cifre del bombazo Luis Suarez all'Atletico Madrid".