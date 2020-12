Le Aquile tornano nel loro nido: domani debutto in Serie A al "Picco" per lo Spezia

16 dicembre 2020. Una data storica per lo Spezia. Dopo il debutto in Serie A, gli Aquilotti tornano nel loro "nido". Domani sera la squadra di Vincenzo Italiano disputerà, per la prima volta nella sua storia, una partita di Serie A al "Picco". I lavori nell’impianto di Via Fieschi sono terminati, con il via libera definitivo che è arrivato la scorsa settimana, accolto con grande soddisfazione dai vertici di via Melara. Un debutto però a metà per Terzi e compagni che non potranno godere della spinta del pubblico di casa, costretto a guardare ancora le partite alla tv a causa della pandemia che ancora non si è placata. Per vedere la Curva Ferrovia colma di affetto, come sempre, si dovrà attendere ancora ma la speranza, lo ha ribadito spesso il tecnico, è che la città possa tornare presto ad abbracciare la squadra.

L'esilio a Cesena - In questa prima parte di stagione, lo Spezia è emigrato calcisticamente a Cesena disputando le partite interne al "Manuzzi". Una sorta di trasferta permanente per la squadra di Italiano che finalmente potrà tornare nel suo campo. Sono cinque le partite giocate in Romagna e tutte contro avversari di prestigio. Si è partiti con la sconfitta interna per 4-1 contro il Sassuolo per poi proseguire con il pareggio in rimonta da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina. Contro la Juventus di Cristiano Ronaldo è arrivata una battuta d’arresto mentre con l’Atalanta è arrivato un pareggio a reti bianche prima del ko immeritato contro la Lazio per 2-1.

Riprendere il cammino - Adesso si torna a casa. Domani sera ci sarà da rimediare alla brutta sconfitta contro il Crotone per 4-1. Al "Picco" arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la squadra di Vincenzo Italiano dovrà ritrovare la cattiveria mostrata fino a prima della gara dello "Scida". La Serie A ha dimostrato di essere una categoria che non ammette cali di tensione, specie per una squadra della dimensione degli Aquilotti, e quindi occorre riprendere il cammino tracciato che resta comunque ottimo. Il tecnico potrebbe cambiare qualcosa nella formazione, scalpitano Maggiore e Gyasi, rimasti in panchina in Calabria mentre in attacco si dovrebbe rivedere dal primo minuto Nzola.