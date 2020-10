Le assenze fortificano la candidatura di Morata: toccherà a lui guidare la Juve

Prima Dybala, nella notte tornerà dal Sudamerica dopo gli impegni con la nazionale Argentina che non l’hanno visto scendere in campo per via di un problema gastrointestinale, passando per l’infortunio di Ramsey che è di rientro dal Galles a Torino e già domani potrebbe essere sottoposto a esami strumentali per capire l'entità dello stop, fino ad arrivare alla positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Giornate da dimenticare in casa Juventus che fortificano però la posizione di Alvaro Morata in vista dei prossimi impegni bianconeri: lo spagnolo infatti è rimasto all'ombra della Mole in questi giorni dedicati alle nazionali rimanendo a completa disposizione di coach Pirlo. Tanto lavoro per affinare movimenti e capire al meglio le richieste dell’allenatore e ora una porta spalancata per la maglia da titolare con un obiettivo: riprendersi definitivamente la Juve dopo le parentesi in giro per l’Europa.