Le avversarie del Milan - Betis Siviglia, un ostacolo che non ci voleva

© foto di J.M.Colomo

Pesca pessima per il Milan nel sorteggio di Europa League concluso un'ora fa, che in terza fascia ha avuto dall'urna il Betis Siviglia, squadra che già l'anno scorso in Liga ha stupito e che col mercato estivo ha rafforzato in maniera evidente un undici già temibile.

L'addio di Fabian Ruiz ha aperto un solco nel centrocampo di Setien, ma il mercato super degli andalusi ha posto rimedio immediatamente a questa defezione: a centrocampo ecco Inui e Canales, Sidnei per la difesa e soprattutto William Carvalho come schermo davanti alla difesa. In più è in arrivo Giovanni Lo Celso, colpo dell'ultimo minuto per i biancoverdi, un arrivo che fa saltare l'accordo col Barcellona per Rafinha. Insomma una squadra molto temibile che il Milan dovrà affrontare con le pinze sia in casa che in trasferta, nel caldissimo Benito Villamarín.

L'allenatore: Quique Setien

La stella: William Carvalho

La sorpresa: Loren Morón

L'undici titolare (3-4-2-1): Lopez; Sidnei, Bartra, Feddal; Firpo, Carvalho, Guardado, Guerrero; Canales, Inui; Sanabria.

Fascia del sorteggio: terza

Coefficiente di difficoltà: 5 su 5