Le avversarie del Milan - Dudelange: dopo la storia, c'è San Siro

A completare il gruppo rossonero c'è il sorprendente team lussemburghese del Dudelange, qualificata però grazie ad un successo pesante contro i rumeni del Cluj, ben più abituati a questo tipo di pressioni. Attenzione al bomber Turpel e all'emergente Sinani, entrambi olandesi, che hanno deciso le sfide sia di andata che di ritorno.

Passando ai gironi di Europa League il Dudelange ha scritto una pagina di storia nel calcio del suo paese, dato che è la prima squadra proveniente dal Lussemburgo a partecipare alla fase a gironi di una delle due maggiori competizioni europee per club. Un momento storico arrivato dopo due grandissime prestazioni, peraltro contro una squadra molto più accreditata: i rumeni del Cluj. Due vittorie su due partite contro la squadra che negli ultimi anni è stata un'habitué delle competizioni in Europa: 2-0 in Lussemburgo, sigillato poi dal meraviglioso 2-3 di ieri sera.

L'allenatore: Dino Toppmöller

La stella: Dave Turpel

La sorpresa: Danel Sinani

L'undici titolare (5-4-1): Joubert; Jordanov, Malget, Prempeh, Cruz, El Hriti; Stolz, Kruska, Couturler, Stumpf; Turpel.

Fascia del sorteggio: quarta

Coefficiente di difficoltà: 1 su 5