Le avversarie del Milan - Olympiacos, attenzione al colpo Podence

Sarà allo stadio Georgios Karaiskakis una delle trasferte più insidiose della campagna europea del Milan. Higuain e compagni dovranno vedersela col caldissimo pubblico ellenico più che con l'Olympiacos, decisamente indebolita negli ultimi anni e fuori anche dalla lotta per il titolo nello scorso anno.

Il nuovo tecnico Pedro Martins continua nel solco della tradizione dei portoghesi in Grecia: ancora 4-2-3-1 con il grande acquisto Podence a fare il protagonista sulla fascia sinistra e il greco Fortounis chiamato a essere il faro del gioco della squadra. L'esperto Christodoulopoulos farà invece il guastatore sull'out di destra. In generale la formazione greca non ha più la forza e l'appeal di qualche anno fa e appare un avversario assolutamente abbordabile per il Milan, una pesca di certo non sfortunata per i rossoneri.

L'allenatore: Pedro Martins

La stella: Daniel Podence

La sorpresa: Dimitrios Nikolaou

L'undici titolare (4-3-1-2): Gianniotis; Elabdellaoul, Miranda, Vukovic, Tsimikas; Camara, Tachtsidis; Podence, Fortounis, Christodoulopoulos; Guerrero.

Fascia del sorteggio: seconda

Coefficiente di difficoltà: 3 su 5