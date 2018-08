Le avversarie del Napoli - Cavani torna al San Paolo e Buffon in Italia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli è la squadra italiana che ha avuto il destino peggiore in sede di urna per quanto riguarda la fase a gironi di Champions. La prima fascia ha riservato ai partenopei il PSG e la visita di Cavani al San Paolo, pur non nelle vesti sperate, e l'immediato ritorno in Italia di Gigi Buffon.

La Resistenza degli Emirati ha portato Nasser Al-Khelaifi a dire di no. No ai 'fantastilioni' prospettati dal Real Madrid per Kylian Mbappé e per Neymar. No agli addii delle due stelle e cardini del progetto faraonico del club parigino che, a sorpresa, non è ripartito in panchina da un grandissimo nome come tutti attendevano. Non Mauricio Pochettino o Diego Pablo Simeone ma Thomas Tuchel, reduce anche da una stagione luci-ombre con il Borussia Dortmund. Il riscatto di Mbappé è stato lungamente 'attenzionato' dal Madrid e dalla UEFA per il FFP. Poi, tra i pali, è sbarcato a Parigi un certo Gianluigi Buffon, già star e convincente nonostante la carta d'identità nelle prime uscite. In difesa, a dar fiato a Thiago Silva e Marquinhos, c'è ora Thilo Kehrer prelevato dallo Schalke 04. Ha invece salutato Javier Pastore direzione Roma ma senza rimpianti parigini.

L'allenatore Thomas Tuchel

La stella Neymar

La sorpresa Giovani Lo Celso

L'undici titolare (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Rabiot, Diarra, Verratti; Mbappé, Cavani, Neymar.

Fascia del sorteggio: 1

Coefficiente di difficoltà 4 su 5