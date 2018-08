Le avversarie del Napoli - E alla fine l'incubo Liverpool prese forma

© foto di Imago/Image Sport

Non è stato un buon sorteggio europeo per il Napoli, dato che la squadra di Ancelotti incontra sulla sua strada il vero e proprio spauracchio di tutte: quel Liverpool che, stranezze del ranking UEFA, era l'assoluta bestia nera della terza fascia. L'incubo ha preso forma.

Finalista di Champions League, con l'ossessione per la Premier League. Mai vincitore del campionato inglese da quando ha cambiato formula, denominazione e formato, il Liverpool è ripartito in quinta in questa stagione, forte anche del secondo mercato più ricco del mondo dopo la Juventus. Prima di Kepa Arrizabalaga dall'Athletic Club al Chelsea, aveva piazzato il colpo sul portiere più costoso di sempre con Alisson dalla Roma. Ha rinforzato la mediana con dei titolari come Naby Keita dal RB Lipsia e Fabinho dal Monaco, col brasiliano jolly versatile e che può giocare anche come terzino destro. Ha soprattutto tenuto e blindato Mohamed Salah, mettendo nell'arco di Jurgen Klopp anche una nuova freccia come lo svizzero, ex Inter, e fresco di retrocessione in Championship con lo Stoke City, come Xherdan Shaqiri. Il Liverpool è squadra da corsa, in Champions. Ancora più matura, nonostante una media età bassa. E con Klopp con un anno in più nel Merseyside a guidarla.

L'allenatore Jurgen Klopp

La stella Mohamed Salah

La sorpresa Trent Alexander-Arnold

L'undici titolare (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Fabinho, Keita, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

Fascia del sorteggio: 3

Coefficiente di difficoltà 5 su 5