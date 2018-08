Le avversarie dell'Inter - PSV, la colonia messicana in terra d'Olanda

L'ultima squadra pescata nel gruppo dell'Inter, che ricordiamo partiva dalla quarta fascia di sorteggio, sono gli olandesi del PSV Eindhoven. Squadra in forma, ma sulla carta una terza fascia fattibile per i nerazzurri.

Lo scoglio BATE Borisov, ai play-off Champions, è stato superato senza grandi difficoltà. Grazie soprattutto alle giocate della star assoluta e capocannoniere dell'ultima Eredivisie, Hirving Lozano. Il messicano è il giocatore più talentuoso della formazione del neo allenatore del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, successore di Philip Cocu. Da leggenda a leggenda, il mercato ha portato ad addii pesanti come quelli dei terzini titolari: Santiago Arias al'Atletico Madrid, Joshua Brenet all'Hoffenheim. Al loro posto, come da tradizione, due giovani. Denzel Dumfries per il colombiano sulla destra, dall'Heerenveen, e lo spagnolo Angelino sull'out mancino dalla cantera del Manchester City. La colonia messicana, inoltre, si arricchisce col centrocampista Erick Gutierrez dal Pachuca ma è ovviamente l'attacco il reparto top del PSV Eindhoven con l'ariete e capitano Luuk de Jong al centro e il ventenne Steven Bergwijn sull'altra fascia. L'inizio stagionale, peraltro, è ben più che promettente con tre vittorie in tre gare, contro Utrecht, Fortuna Sittard e PEC Zwolle.

L'allenatore Mark van Bommel

La stella Hirving Lozano

La sorpresa Dante Rigo

L'undici titolare (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Pereiro, Gutierrez; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Fascia del sorteggio 3

Coefficiente di difficoltà 2 su 5