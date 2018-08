Le avversarie della Juventus - Il Valencia e l'incognita in piena regola

La terza fascia di sorteggio ha riservato il Valencia per la Juve. Mancando da troppi anni dalla competizione, è anche difficile stabilire la difficoltà della pescata. Il che la rende una mina vagante in piena regola.

Il Valencia torna in Champions e, in terza fascia nel sorteggio, è una gatta da pelare per tutte le formazioni che non troveranno Real Madrid, Barcellona o Atletico Madrid. Confermato Marcelino Toral in panchina, la formazione iberica ha rivoluzionato e rinforzato l'attacco: un pacchetto che ora può contare su Rodrigo, Kevin Gameiro (preso dall'Atletico Madrid), Michy Batshuayi (dal Chelsea) e Santi Mina. Un reparto importantissimo, con gli spagnoli che hanno fatto cassa con Joao Cancelo alla Juventus ma che nel ruolo hanno sfruttato un'occasione di qualità, e low cost, come Cristiano Piccini dallo Sporting CP. Intrigante l'arrivo del russo Denis Cheryshev dal Villarreal, visto che ha ben figurato all'ultimo Mondiale. In difesa dovrebbe ora essere alternativa di lusso l'argentino Ezequiel Garay visto che è arrivato a suon di milioni, quindici, il centrale Mouctar Diakhaby dal Lione.

L'allenatore Marcelino Toral

La stella Rodrigo

La sorpresa Carlos Soler

L'undici titolare (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Soler, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Rodrigo, Gameiro.

Fascia del sorteggio: 3

Coefficiente di difficoltà 3 su 5