Le avversarie della Juventus - Lo United e villain Mou. Se ci sarà ancora

La seconda fascia dell'urna di Montecarlo ha riservato alla Juventus, che da parte sua invece era testa di serie del raggruppamento H, il Manchester United. Squadra oggi immersa in un periodo di crisi: sarà così anche quando si scenderà in campo? In tal senso i bianconeri potrebbero incontrare uno dei loro peggiori nemici di qualche anno fa: Jose Mourinho. Se riuscirà a superare le intemperie e sedere ancora sulla panchina dei Red Devils:

Un'estate di polemiche. Di discussioni. Di un mercato che, a detta di Josè Mourinho, non è andato come sperato. Dentro Fred dallo Shakhtar Donetsk e Diogo Dalot dal Porto ma nel finale della sessione, terminata in Inghilterra anzitempo rispetto alle altre leghe europee, nessun difensore centrale. Il reparto conta comunque cinque interpreti (Smalling, Jones, Bailly, Lindelof, Rojo), ma evidentemente non abbastanza per lo Special One. Che con Paul Pogba ha vissuto settimane di profondi alti e, soprattutto, bassi. Alla fine il Polpo è rimasto, lui come Anthony Martial che per questo potrebbe essere la sorpresa stagionale, anche in Europa, visto che era finito totalmente ai margini del progetto dei Red Devils. Occhio ad Andrea Pereira: tornato dal prestito al Valencia, potrebbe a sorpresa avere ben più minutaggio del previsto in cabina di regia come già accaduto in questo traballante inizio di stagione.

L'undici titolare (4-3-3): De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Fred, Herrera, Pogba; Lingard, Lukaku, Rashford.

