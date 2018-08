Le avversarie della Juventus - Young Boys, a forte rischio zero punti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima squadra estratta nel girone della Juventus, come quarta scelta, sono gli svizzeri dello Young Boys. Squadra che ha guadagnato l'accesso ai gironi ribaltando la Dinamo Zagabria, ma che sembrano la vittima sacrificale del raggruppamento:

Adi Hutter è riuscito in un'impresa: rompere la lunghissima egemonia in Svizzera del Basilea. Una cavalcata che è valsa al tecnico la chiamata dell'Eintracht Francoforte. Il suo successore è Gerardo Seoane che è riuscito in un altro miracolo: portare per la prima volta lo Young Boys ai gironi di Champions League. Il quarantenne arrivato dal Lucerna anche in campionato ha per adesso collezionato cinque vittorie su cinque partite e ai play-off di Champions ha fatto fuori la Dinamo Zagabria. A decidere la sfida una vecchissima conoscenza del calcio francese, promessa mancata del PSG come Guillaume Hoarau. Gigante d'area ora trentaquattrenne, è il riferimento avanzato della squadra che gioca con il 4-4-2 e che ha il Fassnacht un jolly prezioso, visto che può agire da esterno e da seconda punta. In difesa il capitano è l'ex cesenate Steve von Bergen, curiosità per il centrale Mohamed Camara: preso dall'Hapoel Raanana in Israele, è il sostituto di Kasim Adams, finito a suon di milioni all'Hoffenheim.

L'allenatore Gerardo Seoane

La stella Guillaume Hoarau

La sorpresa Mohamed Camara

L'undici titolare (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Camara, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sanogo, Sow, Sulejmani; Hoarau, Assalé.

Fascia del sorteggio 4

Coefficiente di difficoltà 2 su 5