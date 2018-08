Le avversarie della Lazio - Eintracht Francoforte, Rebic guida la carica

© foto di Imago/Image Sport

L'Eintracht Francoforte, terza fascia, non è sicuramente una pesca fortunata per la Lazio, che se l'è ritrovata nel Gruppo H dopo l'estrazione dell'Olympique Marsiglia. I tedeschi sono reduci da una delle stagioni migliori della propria storia, guidati da Kovac, che si è guadagnato di conseguenza la chiamata del Bayern.

Tatticamente il nuovo allenatore Adi Hutter ha tracciato una strada simile a quella del predecessore, con un 4-4-1-1 che si trasforma in fase offensiva nel classico 4-2-3-1, dove Haller fa il punto di riferimento in attesa di imparare a convivere con la stellina Jovic. In difesa l'ex Fiorentina Carlos Salcedo è una certezza granitica, mentre in mezzo la vecchia conoscenza del campionato italiano Gelson Fernandes garantisce concretezza ed ordine. Sul mercato è arrivato un giocatore molto interessante come Goncalo Paciencia, dal Porto, aggiunge altre caratteristiche alla manovra offensiva tedesca.

L'allenatore: Adi Hütter

La stella: Ante Rebic

La sorpresa: Luka Jovic

L'undici titolare (4-2-3-1): Ronnow; Da Costa, Salcedo, N'Dicka, Willems; Fernandes, Torrò; Tawatha, Muller, Gacinovic; Haller.

Fascia del sorteggio: terza

Coefficiente di difficoltà: 4 su 5