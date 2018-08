Le avversarie della Lazio - Marsiglia, subito derby per Garcia e Strootman

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà l'Olympique Marsiglia il principale ostacolo nella corsa al primo posto per la Lazio nel Gruppo H: i francesi sono sicuramente gli avversari più temibili che i biancocelesti potessero pescare nell'urna di seconda fascia.

Finalista proprio nella scorsa edizione, l'OM si è rinforzata in estate con gli arrivi di Duje Caleta-Car, di Jordan Amavi e di Nemanja Radonjic, oltre che di Kevin Strootman: l'ex romanista è il grande colpo del mercato di Rudi Garcia, che dopo tante insistenze ha ottenuto la "lavatrice" di centrocampo, così soprannominato ai tempi di Roma. In aggiunta ad un mercato da protagonista, la conferma delle stelle Payet, Luis Gustavo, Rami, Ocampos e Thauvin, tutti giocatori di livello internazionale, molti dei quali si sono laureati campioni del mondo con la maglia della Francia poche settimane fa. Una pesca sicuramente difficoltosa per Simone Inzaghi e i suoi.

L'allenatore: Rudi Garcia

La stella: Dimitri Payet

La sorpresa: Maxime Lopez

L'undici titolare (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Kamara, Rami, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Ocampos, Payet, Thauvin; Mitroglou.

Fascia del sorteggio: 2

Coefficiente di difficoltà: 5 su 5