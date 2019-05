Fonte: Fcinternews.it

Florian Thauvin pare averci ripensato: dopo aver dato nelle scorse settimane qualche dimostrazione di insofferenza verso l'Olympique Marsiglia, adesso l'esterno offensivo francese pare aver ritrovato la serenità. E davanti alle voci di mercato che vorrebbero Inter, Milan e Roma pronte a fiondarsi su di lui, intervistato da Téléfoot Thauvin replica spiegando di trovarsi bene in Provenza: "In realtà, sono contento che si parli del mio futuro. Vedo così tante cose che sembra che mi vogliate cacciare adesso. Ma ho due anni di contratto e tutti sanno che qui mi trovo bene. Sono tranquillo, non c'è problema, sto bene qui, come ho sempre detto".