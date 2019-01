Le big su Gosens e la voglia di Defrel per l'attacco: il punto sull'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I gioielli in vetrina e un mercato in entrata che potrebbe regalare comunque qualche sorpresa: è stata una settimana ricca di voci e indiscrezioni per l'Atalanta, che ha anche annunciato la prima operazione del 2019, vale a dire l'ennesimo addio di Cabezas. Un unico comun denominatore nelle varie trattative imbastite o solo pesate: l'investimento su giocatori di prospettiva, che possano garantire al club una futura plusvalenza.

IN ENTRATA - Gregoire Defrel primo nome in lista per il mercato dell'Atalanta. Il problema è che non si deve convincere solo la Sampdoria, ma anche la Roma, che però potrebbe provare a facilitare l'affare per ottenere il via libera su Mancini in estate. L'alternativa davanti è Miha Zajic, che piace però parecchio anche alla Sampdoria. Possibile altro nome è Fabio Depaoli, esterno del Chievo che piace da tempo. Sempre attenta anche ai talenti stranieri, la Dea ne starebbe monitorando due provenienti dall'Africa: Idrissa Doumbia (classe 1998), centrocampista dell'Achmat Groznyj (su cui però sarebbe molto avanti lo Sporting, ndr) e Loum N'Diaye della Moirerense, anche lui mediano ma col vizio del gol.