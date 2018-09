Le bordate a De Laurentiis di Sarri. Che giustifica Higuain alla Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fischiato. Accusato. Insultato. Gonzalo Higuain è nemico sportivo a Napoli e per i tifosi del Napoli. Il Pipita, quando lasciò la Campania per Torino, ebbe però modo di spiegare. "Ho passato tre anni stupendi e se sono andato via è solo per colpa di Aurelio De Laurentiis". Motivazione mai digerita dal Presidente ma mai accettata pure dal pubblico che non ha altrettanto compreso il passaggio alla Juventus. Solo che, oggi, nella lunga intervista al Mattino, Maurizio Sarri ha avuto modo di far pendere l'ago della bilancia della ragione da una parte. Quella di Gonzalo Higuain. "Non è vero che ha tradito Napoli, ha voluto lasciare Napoli perché il presidente del Napoli era De Laurentiis". E in fondo non sembra poi così distante dal motivo per cui adesso Sarri allena in Chelsea. "Gli sono grato perché mi ha fatto allenare la squadra che ho nel cuore, se sono qui al Chelsea è perché ho allenato il Napoli. Per il resto il De Laurentiis a cui voglio bene è sicuramente il figlio Eduardo".