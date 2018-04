Le cene di Dybala, il mercato e il futuro comunque lontano da Messi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ci siamo solo visti a un ristorante". Che spesso è luogo di trattative segrete e nascoste ma stavolta Diego Pablo Simeone racconta che l'incontro col Paulo Dybala è stato casuale e che "le informazioni raccontate non sono corrette". Detto questo, è innegabile che uno come la Joya faccia gola a tutti. Anche al Cholito che sta cercando di trattenere Antoine Griezmann ma che rischia di vederlo partire destinazione Barcellona. Anche al Real Madrid, sebbene Florentino Perez sia più concentrato sull'acquisto di Neymar e di un nove alla Harry Kane che di un diez come Dybala. Che piace anche al Manchester United e a José Mourinho, al Manchester City e a Pep Guardiola. A tutti, a chiunque. O quasi. Perché il gran mistero della mancata convocazione da parte dell'Argentina di Jorge Sampaoli passa dalla quasi totale consegna delle armi nelle mani e nei piedi di Lionel Messi. Il ct lo considera doppione della Pulga, lo stesso blaugrana lo ha confermato. Così il miglior giocatore della Serie A, per colpi e talento, rischia paradossalmente e in modo assurdo di dover vedere il Mondiale di Russia 2018 dalla televisione, seppur nei giorni successivi Sampaoli si sia ammorbidito a riguardo. Quel che è certo è che Dybala difficilmente avrà un ruolo centrale in quell'Argentina e questo, per la Juventus, ha un duplice risvolto. Un Mondiale da protagonista aumenta prezzo e pretendenti: non esserci o non esserlo, può far sorridere Massimiliano Allegri e pure la dirigenza ma viceversa non chi magari dentro di sè auspicava in una maxi-offerta in pieno stile Paul Pogba. Il talento, e le prospettive, sono però indiscusse e indiscutibili, a prescindere da Sampaoli. E da Messi. Gli assomiglia, mai lo raggiungerà. E, vien da pensarlo, almeno una pretendente è da escludere nella corsa mercato a Dybala. Il Barcellona.