Le condizioni del Barça per Lautaro: inserire Firpo nell'operazione e cedere una punta

Lautaro Martinez è e rimane la priorità del mercato del Barcellona per quanto riguarda l'attacco. Per il completamento dell'operazione, però, sembra che vi siano alcune condizioni a cui il club catalano deve far fronte per poter davvero acquistare l'argentino dell'Inter.

A riportare la notizia è oggi il Mundo Deportivo che racconta di come la società blaugrana abbia la necessità di abbassare la valutazione di 70 milioni di euro del'ex Racing Avellaneda con l'inserimento di una contropartita tecnica che sarebbe stata identificata in Junior Firpo, laterale mancino classe 1996, valutato 40 milioni di euro.

Oltre a questo aspetto il Barcellona per inserire Lautaro dovrà liberare almeno un posto nel parco attaccanti dato che ad oggi sono presenti Messi, Suarez, Griezmann, Dembele, Fati, Brathwaite il neo acquisto Francisco Trincao prelevato a gennaio dallo Sporting Braga per la prossima stagione.

Fra questi i più probabili indiziati a lasciare la Catalogna sono l'ex Leganes e lo stesso Ousmane Dembele al centro di numerosi rumors di mercato già nei mesi scorsi.