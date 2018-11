Le confessioni di Piatek, tra passioni e sogni: "Genoa scelta azzeccata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le confessioni di Krzysztof Piatek, bomber del Genoa e attuale capocannoniere della Serie A, nel corso di una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. Di seguito la versione integrale.

Come è nata la tua passione per il calcio?

"Mio padre mi ha insegnato ad amare il calcio sin da bambino. Ho iniziato a giocare a due anni, ed è stata la mia passione e il mio amore".

Qual è stata la persona più importante per te?

"E' stato mio papà. Ho un carattere forte e determinato come il suo. Ho iniziato a otto anni facendo i primi allenamenti con lui, è stato il mio primo allenatore".

Come sono stati i tuoi primi giorni al Genoa?

"Molto bello e sereni. Il Genoa s'è occupato di me al 100%. Ho trovato un bell'appartamento da dove vedo il mare".

Qualcuno dei tuoi compagni sapeva del tuo precedente score nel campionato polacco?

"Il campionato polacco non è tra i più seguiti in Europa, per questo molti non mi conoscevano".

Conoscevi qualcuno dei giocatori del Genoa?

"Prima di arrivare a Genova ho studiato la rosa della squadra. Conoscevo di più Goran Pandev per le sue prestazioni internazionali".

Stai imparando l'italiano? Capisci e parli la lingua?

"Ascolto molto e sto imparando sempre più parole. Capisco tutte le istruzioni tattiche e continuerò a migliorare".

Fare 4 gol in 37 minuti è stato speciale per te?

"In realtà sono sempre rimasto molto concentrato sulla partita. Ho giocato il secondo tempo in maniera molto leggera, felice. A fine partita ho festeggiato pensando a quella successiva".

Tutti in questo periodo hanno parlato di te. Ti ha reso felice questa cosa?

"Leggo spesso i giornali italiani, specialmente quando scrivono di me. Non conservo i ritagli ma so che a casa, in Polonia, la mia famiglia lo fa per me".

Come trascorri il tuo tempo libero?

"Sono un professionista e do molta importante al riposo per recuperare energie. Sto in casa con la mia fidanzata Paulina, facciamo qualche breve gita o qualche cena al ristorante".

Ha delle passioni oltre il calcio?

"Il calcio mi ha sempre assorbito molto tempo ed è la mia prima passione. Però mi piace seguire altri sport come la pallavolo o la pallamano".

In Serie A giocano 16 polacchi. Ha rapporti con loro?

"Ho un buon rapporto con i giocatori polacchi della nazionale, con Milik, Zielinski e i ragazzi che giocano nella Sampdoria. Purtroppo ci alleniamo in zone opposte della città quindi è difficile trovare la possibilità di stare insieme. Abbiamo poco tempo libero, ma qualche cena siamo riusciti a farla".

Qual è il tuo sogno sportivo?

"Sogno di giocare il Mondiale e l'Europeo con la mia nazionale. Mi piacerebbe anche realizzare il sogno di giocare in Champions League".

Parli spesso con Preziosi? Ti ha voluto lui al Genoa?

"Il Presidente e la Società mi hanno voluto fortemente. Hanno fatto di tutto per portarmi al Genoa. Sono certo di aver fatto la scelta giusta arrivando qui. Sono felice".