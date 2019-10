Le critiche caricano Zaniolo: 3 gol in 3 gare. La Roma ritrova il suo craque

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non prendere quella strada". Il consiglio di Fabio Capello a Sebastiano Esposito, anche se frainteso a livello mediatico, è stato come benzina per Nicolò Zaniolo. Tre gol nelle ultime tre partite per il giovane talento della Roma, che sembra aver davvero ingranato un'altra marcia rispetto all'inizio di stagione. Prendersi la Roma sulle spalle: pare questa, la missione del momento per il potente fantasista. Ha le spalle abbastanza larghe per farlo: in un momento difficile (quantomeno a livello numerico), la Roma ha ritrovato in casa quel leader tecnico che, un po' per caso, aveva scoperto all'inizio della scorsa stagione, grazie all'intuizione di Roberto Mancini e alla fiducia di Eusebio Di Francesco.

Questione di personalità. Per qualcuno, Zaniolo ne ha fin troppa. Il rapporto con l'azzurro, per esempio, è travagliato: Mancini lo stima da tempo e l'ha convocato quando in pochi sapevano chi fosse, e in Serie A non aveva mai giocato. Di Biagio lo ha messo ai margini, assieme a Kean, per dei comportamenti ritenuti non consoni al codice etico FIGC. E Mancini ha seguito questa linea per le gare di qualificazione a inizio settembre, facendo scontare loro un turno di penalità sostanzialmente. È un carattere su cui lavorare, come molti altri sono i margini di miglioramento: normale alla sua età. Ma, se tutto questo consente alla Roma di ritrovarsi con un ragazzo di 20 anni che fa la differenza e tira avanti la baracca, allora forse la strada intrapresa è quella giusta.