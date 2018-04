Le decima dell'Udinese e il bicchiere mezzo pieno di Oddo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ottimismo, nel calcio, spesso viene sovrastato dalla realtà dei fatti. La mera cronaca, il dato oggettivo. Così, anche se Massimo Oddo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, resta pressante, quasi asfissiante, il peso delle sconfitte consecutive che ormai ha raggiunto la non poco rilevante quota di 10 partite. Dieci, un numero che stavolta con la magia del calcio ha poco da spartire. "Dopo 10 sconfitte è normale essere in discussione, però questa prestazione mi fa essere fiducioso". Il tecnico dell'Udinese ci prova ad essere ottimista, lo impone anche il ruolo. La classifica per i friulani è precipitata, ma non ancora compromessa. Insomma, il tempo per rimediare c'è. A partire dalla prossima sfida al Crotone. Vero e proprio spartiacque della stagione dell'Udinese. Nonché dello stesso Oddo. In attesa del prossimo step in campionato, però, per il momento resta la macchia delle dieci gare senza vittorie. Una striscia negativa che - in questa stagione - arriva dopo quella del Benevento (durata per le prime 14 partite). Rose differenti, giocatori differenti, che sottolineano ancora di più l'anomalia di una squadra che ormai sta perdendo ininterrottamente da febbraio. Nella classifica del girone di ritorno sarebbe ultima, davanti allo stesso Benevento. Numeri eloquenti, seppure (ancora) non decisivi.