Le difficoltà di Eriksen e quelle di Skriniar: il futuro all'Inter sembra legato a quello di Conte

Lo scorso anno Milan Skriniar, prendiamo in prestito la valutazione fatta da Spalletti, aveva un prezzo di vendita potenziale di oltre 100 milioni di euro. Quest'anno, nel campionato appena concluso, il difensore ex Samp ha trovato qualche difficoltà in più, sia di rendimento che (soprattutto nel finale di stagione) di continuità di impiego. Il valore dello slovacco non si discute in alcun modo, ma il torneo appena andato in archivio ha evidenziato alcune difficoltà di adattamento alla filosofia e al tipo di calcio proposto da Antonio Conte.

Parlando di difficoltà di inserimento e di lontananza dal tipo di calcio proposto da Conte, impossibile non prendere ad esempio anche il nome di Christian Eriksen: acquisto fiammante del mercato di gennaio, il danese non ha trovato né continuità né guizzi degni di essere ricordati.

Il futuro dei due sembra legato a quello di Conte - Inevitabile per l'Inter, visto quanto detto sopra, porsi delle domande in vista del mercato. E molto in tal senso sembra legato proprio al destino del tecnico: l'incontro al termine della stagione, quindi una volta ultimata l'Europa League (con la speranza che l'Inter possa arrivare in fondo e vincere il trofeo), con Steven Zhang chiarirà meglio tutta la situazione. Quindi se le strade di Antonio Conte e dell'Inter potranno continuare di pari passo dopo lo sfogo, durissimo, dei giorni scorsi oppure no. Se Conte e Zhang confermeranno il progetto triennale, allora su Eriksen e Skriniar saranno fatti dei ragionamenti e la cessione non sarebbe da escludere a priori. Anzi. Se invece le strade dei nerazzurri e dell'ex ct dovessero separarsi, ecco che il destino di entrambi potrebbe prendere una direzione del tutto diversa.