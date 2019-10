Le difficoltà di Spalek e SuperMario non al top. Quanto lavoro per Corini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sorpresa più grande, nel leggere le formazioni ufficiali di Genoa-Brescia, è stata sicuramente l'assenza nell'11 titolare delle Rondinelle di Alfredo Donnarumma. Il bomber di Torre Annunziata aveva sempre giocato dal 1' in tutte le precedenti sette partite di campionato, realizzando anche quattro reti. Una rinuncia sicuramente dolorosa, motivata in parte dagli scarsi risultati ottenuti dai lombardi nelle ultime quattro partite, in cui il partner d'attacco dell'ex Empoli è stato Mario Balotelli. Eugenio Corini ha pensato di dividere la coppia, schierando il veloce Ayé al fianco di SuperMario; una scelta che in fin dei conti non ha pagato e che porterà il tecnico a riflettere soprattutto sulle soluzioni offensive. anche perché il francese non è proprio un finalizzatore e Balotelli non sembra al meglio: fare a meno di Donnarumma, quindi, sembra più di un azzardo.

Trequartista in bilico - Anche Spalek, finora, non ha particolarmente convinto. Lo slovacco ha qualità che finora non è riuscito a mostrare pienamente, soprattutto nell'uno contro uno. Il suo rendimento è stato insufficiente e pone dubbi sulla posizione da titolare inamovibile: alle sue spalle scalpitano Morosini e Tremolada, che potrebbero essere utili alla causa ma che finora sono stati impiegati col contagocce (due presenze per il secondo) o per niente (il primo). Il calendario riserva Inter ed Hellas nel giro di pochi giorni: un'occasione importante per valutare l'affidabilità degli elementi meno utilizzati.