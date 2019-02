Le due facce dell'Empoli: difesa horror, ma l'attacco regala gioie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto nelle ultime sei partite e una situazione che, al 46' del primo tempo, sembrava precipitare inesorabilmente. Poi, per fortuna, è arrivato il gol di Ciccio Caputo, che ha restituito un po' di entusiasmo alla squadra di Iachini e al pubblico del Castellani. L'Empoli ha rischiato grosso contro il Chievo, in un pomeriggio che poteva mettere davvero nei guai i toscani e rilanciare le ambizioni di salvezza degli scaligeri. Ci ha pensato il bomber pugliese, come al solito, a tirar fuori le castagne dal fuoco: per lui sono 11 le reti stagionali, un bottino straordinario se si pensa che è solo l'ottavo giocatore nella storia del club a raggiungere la doppia cifra in Serie A. E abbiamo appena superato il giro di boa.

Ancora una volta, si è visto un Empoli a due facce: troppo fragile in difesa, a tratti piacevole in fase offensiva. Gli errori della retroguardia continuano a verificarsi in serie ed è un dato allarmante, che preoccupa il tecnico marchigiano. Veseli, Rasmussen e Silvestre non stanno attraversando un momento esaltante e rimpiangono i problemi per il tesseramento del centrale dello Zenit Mevlja, per il quale non è ancora arrivato il transfer. Dall'altra parte, ci sono gli automatismi in attacco che continuano a funzionare a meraviglia, soprattutto sull'asse Di Lorenzo-Krunic-Caputo. Per raggiungere l'obiettivo finale, però, serviranno maggiori compattezza e attenzione. La Serie A non perdona.