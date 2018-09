Le due facce della Samp: solida in difesa, sprecona in avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Troppo discontinua per poter ambire a una posizione di alta classifica, poco concreta per portare a casa tre punti importanti su un campo difficile come quello di Cagliari. La Sampdoria di Marco Giampaolo si scopre ancora una volta a due facce: lenta, impacciata e priva di idee nel primo tempo (ma solida in difesa), più intraprendente ma sprecona nella ripresa.

Certo, ci si è messa anche la sfortuna a frenare Quagliarella e soci, soprattutto nell'occasione della traversa di Linetty. Poi, però, hanno pesato alcuni clamorosi errori individuali, su tutti quello di Defrel, che a porta vuota ha colpito la traversa da due passi. Il rigore sbagliato da Kownacki è stato la ciliegina sulla torta di una serata partita male e finita in modo rocambolesco. L'impressione è che i blucerchiati abbiano ancora molti margini di crescita, ma dovranno dimostrare una maggiore incisività nell'arco dei 90'. Giampaolo ha ottenuto ancora una volta risposte positive dalla coppia centrale formata da Colley ed Andersen, sempre più affiatati. Da Ekdal, Defrel e Jankto, invece, ci si attende un contributo maggiore, così come da Praet e Quagliarella, chiamati ad accendere la luce anche nei momenti di maggiore difficoltà.