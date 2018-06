Le due facce di un Uruguay deludente

© foto di Image Sport

Da una parte c'è Edinson Cavani. Il migliore in campo, eccezion fatta per chi ha segnato il gol dell'1-0 tra Egitto e Uruguay. Tante occasioni create, due parate stupende di El Shennawy a negargli la gioia perosnale, il palo colpito su punizione. Dall'altra c'è Luis Suarez, quasi sempre in ombra, incapace di battere il portiere avversario nonostante tre opportunità nell'area piccola, con diversi risultati: un tiro fuori, un diagonale calciato addosso al numero uno egiziano, infine l'incapacità di dribblare l'estremo difensore in uno contro uno. E poi la solita scenata, all'ultimo minuto, con Hegazy, reo di avergli dato un pestone (salvo poi tuffarsi su di lui per aumentare il pathos), che viene punito con l'ammonizione.

Sono le due facce di un Uruguay che non ha dimostrato tutto il suo potenziale in questa prima gara, ma che con la vittoria per 1-0 ha già instradato, nel modo giusto, la propria qualificazione verso gli ottavi.