Il Salisburgo, prossimo avversario del Napoli, è atteso alla difficile trasferta di Graz. Erling Haland, tornato nella gara di Champions contro il Liverpool, è pronto a riprendere il discorso col gol anche in Bundesliga. Occhi domani su "Anfield" con il Liverpool ancora a punteggio pieno in Premier League contro un Leicester che è tornato a sorprendere ed esaltare. Partita speciale per Brendan Rodgers, ex tecnico dei reds. Infine il Genk, rigenerato dal pari proprio contro il Napoli, deve risalire la china e dimenticare l'ultima gara di Pro League, dove si era fatto recuperare tre reti.

Il programma:

Liverpool (1°)-Leicester (3°), domani alle 16

Sturm Graz (5°)-Salisburgo (1°), domani alle 17

Genk (7°)-Mouscron (5°)