© foto di J.M.Colomo

Il Borussia Dortmund, rigenerato dal successo in Champions League, è chiamato a risalire la china in campionato dove si è trovato inaspettatamente nelle retrovie. E domani gioca contro un Friburgo che clamorosamente gli è davanti in classifica. Barcellona atteso a dare continuità alla striscia positiva iniziata contro il Getafe e continuata contro l'Inter mentre lo Slavia Praga giocherà a Jablonec già conoscendo il risultato della diretta concorrente Viktoria Plzen.

Il programma:

Barcellona (4°)-Siviglia (4°), domenica alle 21

Friburgo (2°)-Borussia Dortmund (8°), domani alle 15.30

Jablonec (3°)-Slavia Praga (1°), domenica alle 18