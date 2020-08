Le finali del Siviglia: dato preoccupante per l'Inter: gli andalusi le hanno vinte tutte

Quella di stasera sarà la sesta finale europea per il Siviglia, la quarta con la denominazione Europa League, più due come Coppa UEFA. Cambia il nome, ma non la sostanza: gli andalusi sono andati in fondo sempre e comunque nella stessa competizione. Ed è impressionante vedere come il finale sia lo stesso: con los nervionenses ad alzare la coppa al cielo. Solo una volta il divario è stato netto, nel 2006 contro il Middlesbrough dove Enzo Maresca fu protagonista di una doppietta. Luis Fabiano e Kanouté completarono l'opera. Contro l'Espanyol partita al cardiopalma: 1-1 al 90' e 2-2 al 120'. Sbaglia dal dischetto Dani Alves, ma solo lui per gli andalusi: gli avversari falliscono tre conclusioni dagli undici metri. Nella finale di Torino del 2014 ancora i rigori decisivi, Siviglia perfetto, Cardozo e Rodrigo falliscono per il Benfica. Nel 2015 col Dnipro si soffre più del dovuto: sotto di un gol dopo 7', ribaltone, pareggio, infine rete descisiva con Bacca. Nel 2015 l'avversario è il primo Liverpool di Jurgen Klopp, che anch'esso si illude segnando per primo per poi subire la rimonta con Gameiro e due volte con Coke.

Le finali

Coppa UEFA/Europa League

2005/06 Middlesbrough-Siviglia 0-4

2006/07 Espanyol-Siviglia 2-2 dts (1-3 dcr)

2013/14 Siviglia-Benfica 0-0 dts (4-2 dcr)

2014/15 Dnipro-Siviglia 2-3

2015/16 Liverpool-Siviglia 1-3