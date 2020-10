Le gerarchie tra i pali della Roma parlano chiaro: Fonseca annuncia le 5 su 5 in A di Mirante

"Mirante titolare col Milan? Sì, in porta domani ci sarà lui. Decido partita per partita". Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha annunciato così in conferenza stampa la quinta titolarità consecutiva di Antonio Mirante in questo campionato. Tra i pali giallorossi, almeno in Serie A, le gerarchie sembrano ormai piuttosto chiare.