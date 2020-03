Le grande trattative della Fiorentina - 2005, a Firenze arriva Frey: lo manda Prandelli

Proprio ieri ha compiuto 40 anni tondi tondi, ricevendo un augurio speciale dalla Fiorentina, con un video in cui sono immortalate le sue tante parate in maglia viola: si può dire che negli ultimi vent'anni, a Firenze, nessun portiere abbia mai raggiunto i livelli di Sebastien Frey. Di fatto, lo si può anche catalogare in un'ideale lista allargata dei migliori portieri di sempre in Serie A, e se così è, lo deve anche e soprattutto grazie ai tuffi da gatto ai tempi della Fiorentina. In particolare, c'è stato un uomo con il quale l'estremo difensore francese - che forse l'unico vero, grande cruccio della sua carriera l'ha ricevuto proprio dalla nazionale del suo paese - ha condiviso gran parte delle esperienze, e si è di fatto legato a doppia mandata: quell'uomo è un allenatore, è Cesare Prandelli.

Con già due esperienze condivise alle spalle, prima la stagione 1999/2000 all'Hellas Verona e poi dal 2002 al 2004 nel Parma, quando il tecnico di Orzinuovi nel 2005 accetta la panchina della Fiorentina, sul nome del portiere non ha davvero alcun dubbio. Al ds Pantaleo Corvino, anche lui appena arrivato dopo sette ottimi anni nel Lecce, fa un solo nome: Seba Frey. Sì, proprio quel 25enne francese con i capelli biondi ossigenati, un po' più basso di statura rispetto alla media dei portieri ma capace di rimediare - eccome - con agilità innata e riflessi da gatto a certi limiti fisici. Lo stesso che aveva contribuito a salvare il Parma al termine della stagione precedente, nella quale i ducali si erano giocati la salvezza al play-out con il Bologna.

Ancora deve iniziare ufficialmente il mercato estivo del 2005 quando la Fiorentina si assicura le prestazioni del portiere transalpino, preso inizialmente con la formula del prestito - ed ingaggio decurtato - dal Parma, per poi riscattarlo definitivamente un anno dopo, nonostante il grave infortunio che ne aveva parzialmente compromesso la stagione, per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro. Da lì, saranno praticamente soltanto gioie per lui, e per i viola, pronti ad approcciare un'epoca fatta di tante partecipazioni nell'Europa che conta, con anche una finale di Coppa UEFA negata solamente dal catenaccio e dalla precisione dei Glasgow Rangers ai calci di rigore. Frey saprà imporsi come uno dei migliori portieri in Italia, ma più in generale della sua generazione, e riscuoterà sin da subito la simpatia dei tifosi fiorentini anche grazie alla sua particolare acconciatura. In tutto sei anni nel capoluogo toscano, decisamente ben trascorsi e legati a ricordi pressoché tutti felici. Chiedere a Firenze e dintorni per avere conferma.